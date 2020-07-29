2020-07-29T16:16:19+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали ограбившего банк 28-летнего налетчика-одиночку

В момент задержания мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения [видео]
Татьяна МИСТЮКОВА
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Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в тот же день. Фото ГУ МВД по Воронежской области.Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в тот же день. Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Вчера примерно в 14.12 в отделение банка на улице Новосибирской ворвался мужчина в маске и спортивном костюме.

На видео, которое предоставили в ГУ МВД по Воронежской области, молодой человек резво перепрыгивает через стойку, подходит к кассирам, требует у них денег. Те выполняют приказания - кладут купюры в полиэтиленовый пакет. После этого он так же резво перепрыгивает обратно в зал и убегает.

В полиции отметили, что кассир решила не рисковать своей жизнью и жизнью посетителей (налетчик выкрикивал угрозы) и отдала ему 40 тысяч рублей.

Момент ограбления и дальнейшие перемещения нападавшего зафиксировали камеры видеонаблюдения банка. Частично передвижения мужчины на улице помогли установить камеры автоматизированной системы "Безопасный город".

- В итоге подозреваемого удалось задержать вечером того же дня. 28-летний мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него был пакет с похищенными деньгами, - отметили в полиции.

Уже отделении он рассказал, что готовился к преступлению: ждал около часа, пока в банке будет минимальное количество посетителей, потом надел маску и ворвался внутрь.

Мужчину задержали. Его могут посадить на четыре (по статье УК РФ "Грабеж").

В Воронеже задержали налетчика на отделение банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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