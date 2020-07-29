В Воронеже поймали ограбившего банк 28-летнего налетчика-одиночку
Вчера примерно в 14.12 в отделение банка на улице Новосибирской ворвался мужчина в маске и спортивном костюме.
На видео, которое предоставили в ГУ МВД по Воронежской области, молодой человек резво перепрыгивает через стойку, подходит к кассирам, требует у них денег. Те выполняют приказания - кладут купюры в полиэтиленовый пакет. После этого он так же резво перепрыгивает обратно в зал и убегает.
В полиции отметили, что кассир решила не рисковать своей жизнью и жизнью посетителей (налетчик выкрикивал угрозы) и отдала ему 40 тысяч рублей.
Момент ограбления и дальнейшие перемещения нападавшего зафиксировали камеры видеонаблюдения банка. Частично передвижения мужчины на улице помогли установить камеры автоматизированной системы "Безопасный город".
- В итоге подозреваемого удалось задержать вечером того же дня. 28-летний мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него был пакет с похищенными деньгами, - отметили в полиции.
Уже отделении он рассказал, что готовился к преступлению: ждал около часа, пока в банке будет минимальное количество посетителей, потом надел маску и ворвался внутрь.
Мужчину задержали. Его могут посадить на четыре (по статье УК РФ "Грабеж").
В Воронеже задержали налетчика на отделение банка.
ИСТОЧНИК KP.RU