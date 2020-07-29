2020-07-29T15:38:25+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области грузовик "Мицубиси" въехал в КамАЗ

Два человека из иномарки попали в больницу
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Фото аварии с сайта ГУ МЧС по Воронежской области.Фото аварии с сайта ГУ МЧС по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Сегодня на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе грузовик "Мицубиси Фусо Кантер" въехал в КамАЗ.

- Авария произошла в 8.40 на 686 километре федеральной автотрассы. 42-летний липчанин направлялся на иномарке из Москвы в Ростов-на-Дону. Перед ним ехал КамАЗ с прицепом под управлением 40-летнего жителя Тамбовской области. Сейчас проводится проверка, которая должна установить, почему "Мицубиси" въехал в прицеп КамАЗа. Его водитель не пострадал. А вот те, кто находился в иномарке - водитель и его пассажир - получили травмы. Их доставили в больницу, - сообщили в ГИБДД по Воронежской области.

Очевидно, удар был большой силы, так как от кабины японского грузовика осталась груда металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали ограбившего банк 28-летнего налетчика-одиночку
На трассе в Воронежской области грузовик "Мицубиси" въехал в КамАЗ
Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал открыть к 1 сентября восемь пристроек к детсадам
В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок
В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии преступника
В Воронеже Книжный клуб "Петровский" объявил о закрытии
В Воронежском центральном парке приступили к откачке воды из пруда
Жительнице Воронежской области грозит до 5 лет тюрьмы за найденный под линолеумом клад с драгоценностями
В Воронежском заповеднике показали лосей, косулей и оленей, которые пришли полакомиться солью
В Воронежской области создадут парк «Крымская горка» за 37,7 млн рублей
В Воронеже пенсионеру не удалось оспорить штраф за платную парковку
В Воронежской области в этом месяце произошло 16 ДТП с участием юных мотоциклистов
Под Воронежем пожар охватил гектар лесной подстилки
В Воронеже будут судить мужчину за убийство, похожее на расправу с Джорджем Флойдом
В Воронеже полицейские раскрыли разбойное нападение на пять миллионов рублей
В Воронеже рецидивиста будут судить за то, что он вынудил водителя врезаться в дерево
Двое детей пострадали при столкновении «Митсубиси» и «Ниссана» в Воронеже
В Воронежской области за сутки от коронавируса скончался еще один человек
В Воронежской области выяснили наиболее популярный цвет автомобилей
В Воронежской области подсчитали, сколько соискателей столкнулись с обманом работодателей
В райцентре Воронежской области пятилетнего мальчика, упавшего с четвертого этажа, спасла ветка
Из воронежского «Факела» ушел опытный защитник
В Воронежской области пропал мужчина со шрамом на губе
В Воронеже в аварии с двумя иномарками ранен 9-летний мальчик
В Воронеже байкер протаранил иномарку и умер в больнице
В Воронеже новую инфекционную больницу планируют расширить за счет лесного фонда
В Воронеже с нынешнего вечера перекроют часть Северного моста
В селе Воронежской области, закрытом на карантин, число больных коронавирусом возросло до 36
Шесть выпускников Воронежской области получили 100 баллов на ЕГЭ по истории