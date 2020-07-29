На трассе в Воронежской области грузовик "Мицубиси" въехал в КамАЗ

29 Июль 2020 2020-07-29T15:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе грузовик "Мицубиси Фусо Кантер" въехал в КамАЗ.

- Авария произошла в 8.40 на 686 километре федеральной автотрассы. 42-летний липчанин направлялся на иномарке из Москвы в Ростов-на-Дону. Перед ним ехал КамАЗ с прицепом под управлением 40-летнего жителя Тамбовской области. Сейчас проводится проверка, которая должна установить, почему "Мицубиси" въехал в прицеп КамАЗа. Его водитель не пострадал. А вот те, кто находился в иномарке - водитель и его пассажир - получили травмы. Их доставили в больницу, - сообщили в ГИБДД по Воронежской области.

Очевидно, удар был большой силы, так как от кабины японского грузовика осталась груда металла.

ИСТОЧНИК KP.RU