2020-07-29T14:55:25+03:00
Происшествия

В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок

Кроха, вероятно, облокотился на москитную сетку
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили «КП-Воронеж», что проводится проверка по факту гибели ребенка на Московском проспекте. Речь идет о 3-летнем мальчике. Следователи выясняют, что же произошло ночью 29 июля.

По предварительным данным, кроха выпал из окна многоэтажки в Северном микрорайоне. Вероятно, он оперся на москитную сетку. Та не выдержала. После падения с 15 этажа у малыша не было шансов выжить.

Ранее в одном из домов Борисоглебска в квартире на четвертом этаже едва не случилась страшная трагедия. Пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра, залез на окно и высунулся наружу. Москитная сетка не выдержала, и ребенок полетел вниз. К счастью, прямо под окном стояло дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали ограбившего банк 28-летнего налетчика-одиночку
На трассе в Воронежской области грузовик "Мицубиси" въехал в КамАЗ
Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал открыть к 1 сентября восемь пристроек к детсадам
В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок
В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии преступника
В Воронеже Книжный клуб "Петровский" объявил о закрытии
В Воронежском центральном парке приступили к откачке воды из пруда
Жительнице Воронежской области грозит до 5 лет тюрьмы за найденный под линолеумом клад с драгоценностями
В Воронежском заповеднике показали лосей, косулей и оленей, которые пришли полакомиться солью
В Воронежской области создадут парк «Крымская горка» за 37,7 млн рублей
В Воронеже пенсионеру не удалось оспорить штраф за платную парковку
В Воронежской области в этом месяце произошло 16 ДТП с участием юных мотоциклистов
Под Воронежем пожар охватил гектар лесной подстилки
В Воронеже будут судить мужчину за убийство, похожее на расправу с Джорджем Флойдом
В Воронеже полицейские раскрыли разбойное нападение на пять миллионов рублей
В Воронеже рецидивиста будут судить за то, что он вынудил водителя врезаться в дерево
Двое детей пострадали при столкновении «Митсубиси» и «Ниссана» в Воронеже
В Воронежской области за сутки от коронавируса скончался еще один человек
В Воронежской области выяснили наиболее популярный цвет автомобилей
В Воронежской области подсчитали, сколько соискателей столкнулись с обманом работодателей
В райцентре Воронежской области пятилетнего мальчика, упавшего с четвертого этажа, спасла ветка
Из воронежского «Факела» ушел опытный защитник
В Воронежской области пропал мужчина со шрамом на губе
В Воронеже в аварии с двумя иномарками ранен 9-летний мальчик
В Воронеже байкер протаранил иномарку и умер в больнице
В Воронеже новую инфекционную больницу планируют расширить за счет лесного фонда
В Воронеже с нынешнего вечера перекроют часть Северного моста
В селе Воронежской области, закрытом на карантин, число больных коронавирусом возросло до 36
Шесть выпускников Воронежской области получили 100 баллов на ЕГЭ по истории