В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок

29 Июль 2020 2020-07-29T14:55:25+03:00

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В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили «КП-Воронеж», что проводится проверка по факту гибели ребенка на Московском проспекте. Речь идет о 3-летнем мальчике. Следователи выясняют, что же произошло ночью 29 июля.

По предварительным данным, кроха выпал из окна многоэтажки в Северном микрорайоне. Вероятно, он оперся на москитную сетку. Та не выдержала. После падения с 15 этажа у малыша не было шансов выжить.

Ранее в одном из домов Борисоглебска в квартире на четвертом этаже едва не случилась страшная трагедия. Пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра, залез на окно и высунулся наружу. Москитная сетка не выдержала, и ребенок полетел вниз. К счастью, прямо под окном стояло дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU