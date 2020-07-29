В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок
В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили «КП-Воронеж», что проводится проверка по факту гибели ребенка на Московском проспекте. Речь идет о 3-летнем мальчике. Следователи выясняют, что же произошло ночью 29 июля.
По предварительным данным, кроха выпал из окна многоэтажки в Северном микрорайоне. Вероятно, он оперся на москитную сетку. Та не выдержала. После падения с 15 этажа у малыша не было шансов выжить.
Ранее в одном из домов Борисоглебска в квартире на четвертом этаже едва не случилась страшная трагедия. Пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра, залез на окно и высунулся наружу. Москитная сетка не выдержала, и ребенок полетел вниз. К счастью, прямо под окном стояло дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU