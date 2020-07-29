В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии преступника
Его схватили на остановке общественного транспорта
фото: Виктор Левшаков.Фото: Из архива КП.
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Сбежавшего из колонии-поселения Михаила Лазаренко поймали вчера в 19.50 на остановке общественного транспорта в селе Ляпино Каменского района.
Теперь к сроку за кражи ему накинут отсидку за совершение побега. Напомним, мужчина покинул участок колонии-поселения при исправительной колонии №1 в Семилуках. После этого он отправился, как мы видим, на свою малую родину, - в Каменский район.
Руководство УФСИН России по Воронежской области поблагодарило за помощь в поимке преступника сотрудников полиции, СМИ и жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU