В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии преступника

29 Июль 2020 2020-07-29T15:48:54+03:00

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Сбежавшего из колонии-поселения Михаила Лазаренко поймали вчера в 19.50 на остановке общественного транспорта в селе Ляпино Каменского района.

Теперь к сроку за кражи ему накинут отсидку за совершение побега. Напомним, мужчина покинул участок колонии-поселения при исправительной колонии №1 в Семилуках. После этого он отправился, как мы видим, на свою малую родину, - в Каменский район.

Руководство УФСИН России по Воронежской области поблагодарило за помощь в поимке преступника сотрудников полиции, СМИ и жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU