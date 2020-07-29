В Воронежском заповеднике показали лосей, косулей и оленей, которые пришли полакомиться солью

29 Июль 2020 2020-07-29T12:59:48+03:00

Ее для животных в специальных местах оставили люди [видео]

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Специалисты Воронежского заповедника подготовили очередную подборку своих пушисто-рогато-копытных "соседей". На этот раз их скрытая камера запечатлела лосей, косулей и оленей, которые пришли полакомиться солью.

- Животные постоянно посещают солонцы, закладываемые нашими сотрудниками. В этих кормушках используется специальная соль для животных «Лизумин», в основе которой обычный хлорид натрия, - рассказали в заповеднике. - Ученые уже сто лет пытаются понять, почему животные употребляют соль. Долгое время считались рабочими две гипотезы: «поиск натрия» и «поиск глины». «Натриевая» гипотеза подчеркивала, что животные пытаются устранить дисбаланс соотношения в организме калия и натрия при весеннем переходе на сочные травяные корма. Поедание животными глины также объяснялось как инстинктивная попытка использовать сорбирующие, поглощающие свойства глины для нормализации кислотно-щелочного баланса, чтобы прекратить диарейные явления, которые как известно могут быть вызваны размножением патогенной микрофлоры или избытком ионов калия в желудочно-кишечном тракте.

Однако накопившиеся данные и проведенные эксперименты говорят, что эти гипотезы не универсальны.

Солонец на поляне: таинственная жажда минералов. Воронежский заповедник.Видео с фотоловушек Александр Фролов

ИСТОЧНИК KP.RU