2020-07-29T12:52:13+03:00
Общество

В Воронежской области создадут парк «Крымская горка» за 37,7 млн рублей

В ходе торгов стоимость работ удалось снизить
Олег ИВАНОВ
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Компания «Ремстрой» согласилась за 37,7 млн рублей создать парк «Крымская горка» в Новохоперском районе Воронежской области. По итогам аукциона заказчику, районной администрации, удалось значительно сэкономить. Начальная она же максимальная стоимость контракта составляла 41,2 млн рублей.

На заказ претендовала также компания «Гермес», но ее предложение оказалось дороже - 37,9 млн рублей. Поэтому заказ и достался другому участнику.

Предполагается, что парк будет располагаться между районом «Крым» и центром Новохоперска. В нем собираются обустроить зоны воркаута и фуд-корты, трассу для летнего тюбинга с канатным подъемником, велодорожку и пункт проката спортивного оборудования. Также в парке сделают смотровую площадку с арт-объектами, амфитеатр, искусственные водоемы, детские площадки, зону тихого отдыха. Кроме того, там появятся цветники, декоративные кустарники и деревья газоны с системой автоматического полива.

Согласно нынешнему положению, работы должны быть выполнены до 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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