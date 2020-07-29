2020-07-29T12:11:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области в этом месяце произошло 16 ДТП с участием юных мотоциклистов

В авариях пострадали 18 детей
Татьяна МИСТЮКОВА
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В июле в Воронежской области с участием детей на мотоциклах произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. В них 18 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в текущем месяце сотрудники ГИБДД выписали 37 юным мотоциклистам штрафы. Статья, по которой их привлекли к ответственности, предполагает штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Такую невеселую статистику приводит региональное ГУ МВД.

- Во всех случаях у детей отсутствовали документы на право управления транспортными средствами. Они не проходили обучение на право управления им и не знают Правил дорожного движения, - прокомментировали в полиции. - Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не приобретать своим детям мототрансопртные средства и не разрешать передвигаться на них. Вместе с этим дети, достигшие 16-летнего возраста, с согласия родителей, могут пройти обучение на право управления транспортными средствами категории «М» в автошколах, и после сдачи всех экзаменов в подразделении Госавтоинспекции получить соответствующее водительское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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