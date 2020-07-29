Под Воронежем пожар охватил гектар лесной подстилки

29 Июль 2020 2020-07-29T11:55:49+03:00

За неделю на границе с лесом 21 раз тушили сухую траву

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На прошлой неделе лесные пожарные 21 раз выезжали на тушение загораний вблизи леса. К счастью, горела только трава, с очагами удалось оперативно справиться.

Сотрудники Новоусманской станции дежурили во время учений на полигоне Погоново. Сотрудники лесхозов патрулировали леса, беседовали с отдыхающими, следили, чтобы туристы не разжигали костров. За пожарной обстановкой наблюдали и видеокамеры системы «Лесной дозор».

Однако совершенно избежать пожаров не удалось: 23 июля в Тресвятском лесничестве огонь охватил лесную подстилку на территории в один гектар.

- Силами Воронежской и Сомовской пожарно-химических станций, а также четырех пожарных расчетов поселков Шуберское и Сомово низовой пожар был ликвидирован в течение двух часов. Ущерб насаждению не нанесен, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

На этой неделе в Терновском, Панинском, Эртильском и Аннинском районах установлен пятый класс пожарной опасности – чрезвычайная, в остальных районах – 4-й – высокая. Все подразделения Воронежского лесопожарного центра – в повышенной готовности. Воронежцев просят быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. А лучше – вообще отказаться от их посещения.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» (с мобильных и стационарных телефонов) или «112» (с мобильных телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Сигналы о возгораниях и звонки от граждан принимает также региональная диспетчерская служба Телефон 7(473) 244 17 60

ИСТОЧНИК KP.RU