2020-07-29T11:10:23+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейские раскрыли разбойное нападение на пять миллионов рублей

Подозреваемым оказался 46-летний нижегородец
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".
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Воронежские полицейские раскрыли разбойное нападение, в результате которого были похищены пять миллионов рублей. Как сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова, подозреваемым оказался 46-летний нижегородец.

По версии правоохранителей, в середине текущего июля на территории промзоны в Левобережном районе мужчина напал с пистолетом на водителя логистической организации и похитил у него пакет с пятью миллионами рублей. После чего грабитель сел в «Рено-Дастер» с подложными номерами и скрылся. А 36-летний пострадавший москвич обратился в полицию.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, опросила очевидцев, изъяла записи камер видеонаблюдения. Затем силовики возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Вскоре личность подозреваемого и его местонахождение удалось установить. Нападавшим оказался 46-летний житель Нижегородской области. Его там же и задержали, после чего отправили в Воронеж для проведения следственных действий. Похищенные деньги он успел потратить.

Ранее мужчина уже отвечал перед законом за имущественные преступления. Сейчас нижегородцу грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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