2020-07-29T10:28:27+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали при столкновении «Митсубиси» и «Ниссана» в Воронеже

11-летнему мальчику и девочке 9 лет понадобилась медпомощь
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Двое детей пострадали в ДТП, случившемся в Воронеже на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла накануне примерно в 10 часов утра у дома №109.

56-летний водитель «Митсубиси Паджеро» двигался по проспекту со стороны улицы Антоново-Овсеенко к Хользунова. Воронежец не выдержал дистанцию и врезался в «Ниссан Патфайндер». Им управлял 59-летний местный житель.

В результате столкновения пострадали двое пассажиров второй иномарки - 11-летний мальчик и 9-летняя девочка. С различными травмами их доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили домой. По факту ДТП сотрудники полиции начали проверку.

Напомним, 27 июля у дома № 91В на улице Димитрова столкнулись две иномарки: «Дэу-Матисс» и «Шевроле-Лачетти». Взрослые в этой аварии не пострадали, а вот 9-летний мальчик получил сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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