В Воронежской области за сутки от коронавируса скончался еще один человек

29 Июль 2020 2020-07-29T10:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области за минувшие сутки от инфекции скончался еще один человек. Таким образом, на 29 июля общее количество жертв составило 90.

Выявили COVID-19 у 86, и общее количество заболевших с начала пандемии составило 10976. Выздоровели 166, а всего - 10 635.

В целом, сегодняшняя картина по заболеваемости очень похожа на вчерашнюю: 28 июля тоже скончался один человек, заболели 87, а выздоровели - 159.

Однако на фоне убывания инфекции в селе Дубровка Терновского района появился целый очаг коронавируса, да такой, что там закрыли все выезды, а людей посадили на строгий карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU