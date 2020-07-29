В Воронежской области за сутки от коронавируса скончался еще один человек
По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области за минувшие сутки от инфекции скончался еще один человек. Таким образом, на 29 июля общее количество жертв составило 90.
Выявили COVID-19 у 86, и общее количество заболевших с начала пандемии составило 10976. Выздоровели 166, а всего - 10 635.
В целом, сегодняшняя картина по заболеваемости очень похожа на вчерашнюю: 28 июля тоже скончался один человек, заболели 87, а выздоровели - 159.
Однако на фоне убывания инфекции в селе Дубровка Терновского района появился целый очаг коронавируса, да такой, что там закрыли все выезды, а людей посадили на строгий карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU