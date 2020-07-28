В райцентре Воронежской области пятилетний мальчик упал с четвертого этажа
В одном из домов Борисоглебска в квартире на четвертом этаже едва не случилась страшная трагедия. Пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра, залез на окно и высунулся наружу. Москитная сетка не выдержала, и ребенок полетел вниз. К счастью, прямо под окном стояло дерево. Мальчик задел ветку и упал более плавно. Ребенок сломал голень, его отвезли в больницу.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту этого ЧП начата доследственная проверка.
Напомним, 13 июля в Воронеже в переулке Автогенный Коминтерновского района родители ненадолго отошли в соседнюю комнату и оставили годовалую дочку там, где было открыто окно. Ребенок также забрался на подоконник, москитная сетка не выдержала. Только вот этаж был девятый, и чуда не случилось, - малышка погибла.
Вообще случаи падений маленьких детей из окон, к сожалению, нередки. Родителям нельзя оставлять их без присмотра, когда жарко и нужно проветривать комнаты. А для спокойствия лучше поставить на окна фиксирующие устройства. Чтобы малыши не могли выпасть на улицу даже теоретически.
ИСТОЧНИК KP.RU