В Воронежской области пропал мужчина со шрамом на губе

28 Июль 2020 2020-07-28T20:38:10+03:00

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В селе Верхний Мамон исчез 36-летний Роман Бондарчук. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж». Не исключено, что Роман подался в Москву. Во всяком случае связь с теми, кому он был небезразличен, оборвалась. Дома Бондарчук не появлялся с 18 июля, то есть, уже десять дней.

Приметы Романа Бондарчука: худощавый, рост 175 сантиметров, русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза. Был одет в красно-белую рубашку на кнопках, голубые джинсы, обут в темно-синие кроссовки. Особая примета: шрам на верхней губе.

Все, кто что-либо знает о том, где сейчас Роман Бондарчук, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (отряд «Лиза Алерт Воронеж), либо в службу спасения – 112. В поисках мужчины нужна помощь добровольцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU