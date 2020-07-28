2020-07-28T20:38:10+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропал мужчина со шрамом на губе

36-летнего Романа Бондарчука нет дома с 18 июля
Юрий КОЗЛОВ
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Связь с Романом Бондарчуком потеряна уже десять дней.Связь с Романом Бондарчуком потеряна уже десять дней.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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В селе Верхний Мамон исчез 36-летний Роман Бондарчук. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж». Не исключено, что Роман подался в Москву. Во всяком случае связь с теми, кому он был небезразличен, оборвалась. Дома Бондарчук не появлялся с 18 июля, то есть, уже десять дней.

Приметы Романа Бондарчука: худощавый, рост 175 сантиметров, русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза. Был одет в красно-белую рубашку на кнопках, голубые джинсы, обут в темно-синие кроссовки. Особая примета: шрам на верхней губе.

Все, кто что-либо знает о том, где сейчас Роман Бондарчук, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (отряд «Лиза Алерт Воронеж), либо в службу спасения – 112. В поисках мужчины нужна помощь добровольцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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