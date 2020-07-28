В Воронеже в аварии с двумя иномарками ранен 9-летний мальчик

28 Июль 2020 2020-07-28T20:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 июля, в 16.15 у дома № 91В на улице Димитрова случилась авария.

- 36-летняя женщина, рулившая «Дэу-Матисс» , ехавшая в сторону улицы Минской, врезалась в двигавшийся впереди «Шевроле-Лачетти», которым управлял 35-летний мужчина. Взрослые в аварии не пострадали. А вот 9-летний мальчик, ехавший в «Дэу», получил сотрясение мозга. Ребенка отвезли в областную детскую больницу № 2, - рассказали в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU