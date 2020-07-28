2020-07-28T20:08:39+03:00
Происшествия

В Воронеже байкер протаранил иномарку и умер в больнице

Авария случилась на улице Остужева
Юрий КОЗЛОВ
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Аварий с мотоциклами, где люди получают ранения и гибнут, к сожалению, по-прежнему много.Аварий с мотоциклами, где люди получают ранения и гибнут, к сожалению, по-прежнему много.Фото: из архива «КП»
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Трагедией завершилось ДТП на улице Остужева, случившееся вечером в воскресенье, 26 июля.

- В 20.35 30-летний мужчина на мотоцикле БМВ ехал в сторону Димитрова. Он не справился с управлением. Мотоцикл вынесло на встречную полосу – прямо на «Пежо 408», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Байкера отвезли в больницу «Электроника», там он умер. Женщине оказали первую помощь, потом она уехала, - рассказали в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Кроме того, гаишники сообщили об еще одной похожей аварии:

- В 23.20 27 июля у дома № 81 на Ленинском проспекте 20-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха» неудачно выполнил левый поворот и опрокинулся, а потом еще столкнулся с «Ладой Х Рей». Байкер получил перелом левой стопы, однако в больницу не поехал, после оказания первой помощи отправился домой. 51-летний водитель «Лады» серьезных травм не получил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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