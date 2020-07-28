2020-07-28T18:00:50+03:00
Общество

Шесть выпускников Воронежской области получили 100 баллов на ЕГЭ по истории

Еще двое ребят получили максимальную оценку по физике
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: департамент образования Воронежской области.фото: департамент образования Воронежской области.
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Воронежские выпускники уже узнали результаты ЕГЭ по семи предметам. Как рассказали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики, шесть человек получили максимальный балл по истории и двое ребят - по физике. Средний балл по этим дисциплинам составил 56 и 53 соответственно.

Ранее мы сообщали, что семь воронежских выпускников сдали на 100 баллов экзамен по профильной математике. Это лучший результат за четыре года. К слову, средний балл по предмету составил 53.

Кроме того, 11 учащихся написали на максимальную оценку литературу (общее количество участников - 649, средний балл - 65). По информатике в этом году в области два стобалльника (сдавали 1 202 выпускник, средний итог - 57), по географии - один (писали ЕГЭ 393 школьника, средний балл - 55). Русский язык сдали на 100 баллов 28 человек (всего участников - 9 642, средний балл - 70).

ИСТОЧНИК KP.RU

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