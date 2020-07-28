2020-07-28T17:58:04+03:00
Общество

Воронежцам будут менять электрические счетчики бесплатно

Теперь представители коммунальных организаций будут устанавливать их за свой счет
Юрий КОЗЛОВ
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Счетчики начнут устанавливать бесплатно с будущего года, а "умные" - только с 2022-го.Счетчики начнут устанавливать бесплатно с будущего года, а "умные" - только с 2022-го.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В городском пресс-центре ЖКХ сообщили, что с 1 июля 2020 года уже не надо платить за замену электрического счетчика. Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса срок действия старых приборов учета продлили до конца года. А с начала 2021-го менять счетчики будут сами поставщики электроэнергии. Впрочем, в течение будущего года вместо старых установят достаточно простые приборы учета.

А вот с 1 января 2022 года ставить будут так называемые «умные» счетчики. Обещают, что они в состоянии в режиме реального времени транслировать показания поставщику. Не придется больше по старинке записывать на бумажки данные счетчика, чтобы потом внести в квитанцию либо оплатить онлайн.

В многоэтажках новые счетчики будут устанавливать представители «ТНС-Энерго», в частных домах – работники «Россетей». Впрочем, алгоритм действий жильцов в обоих случаях примерно одинаковый – надо подать в обслуживающую вас организацию соответствующее заявление. В течение полугода счетчик вам должны заменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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