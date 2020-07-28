Эксперты Effie Awards Russia оценили «Другие правила» Tele2

28 Июль 2020 2020-07-28T16:50:46+03:00

Компания завоевала восемь наград престижной премии Effie Awards Russia, которая вручается за достижения в области маркетинга и рекламы в России

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Проекты Tele2 отметили в семи номинациях: оператор завоевал три золота, три серебра и две бронзы. Наградами высшего достоинства члены жюри отметили коммуникационную платформу «Другие правила», первый в мире маркет гигабайтов и минут. Также Tele2 признали одним из самых эффективных брендов на рекламном рынке страны: в рейтинге Effie Russia Effectiveness Index оператор занял второе место.

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ИСТОЧНИК KP.RU