2020-07-28T16:50:46+03:00
Общество

Эксперты Effie Awards Russia оценили «Другие правила» Tele2

Компания завоевала восемь наград престижной премии Effie Awards Russia, которая вручается за достижения в области маркетинга и рекламы в России
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Проекты Tele2 отметили в семи номинациях: оператор завоевал три золота, три серебра и две бронзы. Наградами высшего достоинства члены жюри отметили коммуникационную платформу «Другие правила», первый в мире маркет гигабайтов и минут. Также Tele2 признали одним из самых эффективных брендов на рекламном рынке страны: в рейтинге Effie Russia Effectiveness Index оператор занял второе место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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