2020-07-28T16:39:48+03:00
Происшествия

В Воронеже «Лада» врезалась в «МАЗ»: ранены водитель и пассажир легковушки

Авария случилась на улице Солдатское поле [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Судя по картинке на видео, трудно было поверить, что в аварии никто не погиб.Судя по картинке на видео, трудно было поверить, что в аварии никто не погиб.Фото: кадр с видео
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28 июля в 11.21 на улице Солдатское поле, на участке трассы ВоронежНововоронеж произошло жуткое ДТП. Судя по видео, размещенном в паблике «Мой и твой Воронеж», можно было предположить, что в «Ладе», буквально раздавленной «МАЗом», все погибли. К счастью, оказалось, что люди, находившиеся там, попали в больницу, но живыми.

- По предварительным данным, 51-летний воронежец, шофер грузовика, ехавший с улицы Лызлова, выполнял левый поворот на Чебышева. В это время навстречу ехала 14-я «Лада». Легковушка не пропустила «МАЗ». В результате получили травмы водитель «Лады», 21-летний воронежец, и его 27-летний пассажир. Обоих отвезли в больницу «Электроника», - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД.

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ДТП у Нововоронежа 28.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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