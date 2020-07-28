В Воронеже экс-ректор опорного университета просидит в СИЗО почти до конца лета

28 Июль 2020 2020-07-28T15:02:52+03:00

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Вновь не удалось добиться домашнего ареста бывшему ректору Воронежского опорного университета Сергею Колодяжному. В Ленинском районном суде на этот раз решили продлить срок его пребывания в СИЗО до 28 августа.

Напомним, Сергея Колодяжного обвиняют во взятке в 2 миллиона рублей от одного из доцентов вуза. Деньги он получал за общее покровительство. В то же время следователи полагают, что экс-ректор замешан также в афере на 70 миллионов рублей. По ней 14 сотрудникам вуза начисляли премии, а потом деньги шли «наверх». По этой «схеме» первоначально задержали трех проректоров вуза, но они пошли на сотрудничество со следствием и вскоре были отпущены.

Колодяжный же свою вину отрицает. По его словам, бывшие подчиненные пытаются себя выгородить, а его «потопить». Адвокат экс-ректора заявлял, что под домашним арестом его подзащитный не сможет оказывать какое-либо давление на фигурантов дела, зато будет иметь возможность заняться наукой и позаботиться о дочери, сильно пострадавшей во время недавнего пожара на даче Колодяжного. Однако силовики этим аргументам не внимают. Между тем, экс-ректор за время заключения успел оказаться в тюремной больнице из-за обострения диабета, сейчас состояние его здоровья вроде бы улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU