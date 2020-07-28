2020-07-28T13:43:00+03:00
Общество

Под Воронежем может появиться первый исторический парк в России

Его планируют создать в Каширском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Фрагмент проекта исторического парка "Дикое поле".Фрагмент проекта исторического парка "Дикое поле".Фото: invest-in-voronezh.ru
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Предприниматель Сергей Наумов презентовал проект парка развлечений «Дикое поле» губернатору Воронежской области Александру Гусеву. По задумке, это будет комплекс в Каширском районе на 560 километре трассы «Дон». В него будут входить исторические реконструкции знаковых эпох нашего региона, а также спортивные и развлекательные зоны.

В частности, в «Диком поле» планируют создать кемпинг «Петровские корабли», тематические площадки «Казачий хутор», «Крепость «Таврово», «Верфи - причалы», «Слобода «Можай», Фестивальную и Историческую поляны. Также появятся эко-деревня, пляж, база отдыха, Еще оборудуют площадки «Детская», «Спортивная», «Рыбацкая», а также откроют контактный зоопарк.

В деятельность «Дикого поля» планируют вовлечь более полусотни предприятий Воронежской области, при этом создадут по крайней мере 250 новых рабочих мест.

Строительство собираются осуществить в несколько этапов, в течение 2021-2029 годов. В него вложат более 500 миллионов рублей. Если идея претворится в жизнь, «Дикое поле» станет первым масштабным историческим парком в России.

Справка «КП»

Имя будущему парку выбрали тоже историческое. Диким полем в древности называли область слабозаселенных причерноморских и приазовских степей у южных границ Русского царства. В XV-XVIII веках это была площадь от Днестра на западе до Дона и Хопра на востоке, включая современную Воронежскую область.

С XVI века началось активное русское продвижение вглубь Дикого поля, строительство укреплений для защиты от татарских набегов. Позже сделали оборонительную Белгородскую засечную черту. Она представляла собой населенные пункты, защищенные специально оборудованными заграждениями из средних и больших деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону противника. В состав этой засечной черты входили города Воронеж Острогожск, а также основанные в границах нынешней Воронежской области Ольшанск, Коротояк, Урывск и Костенск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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