2020-07-28T13:18:44+03:00
Общество

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

Температура 29 июля может достигать 35-36 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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В такую жару на природе можно отдыхать, загорать, но не разводить костры.В такую жару на природе можно отдыхать, загорать, но не разводить костры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воронежском гидрометцентре и в региональном ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение. Днем 29 июля местами по области ожидается удушающая жара – ожидаемая максимальная температура 35 – 36 градусов.

В ГУ МЧС напомнили, что в нашем регионе сейчас установлены максимальные уровни пожароопасности – 4-5 классов. В таких условиях пламя разгорается очень быстро. 27 июля пожарные с трудом справились с огнем на трех гектарах в районе Отрожки, сейчас они тушат лес за улицей Антонова-Овсеенко Коминтерновского района.

Спасатели призывают обращаться с огнем как можно осторожнее. И помнить, что сейчас нельзя разводить костры, если не хотите стать причиной пожара, последствия которого могут быть катастрофическими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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