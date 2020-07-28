В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

28 Июль 2020 2020-07-28T13:18:44+03:00

В такую жару на природе можно отдыхать, загорать, но не разводить костры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Воронежском гидрометцентре и в региональном ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение. Днем 29 июля местами по области ожидается удушающая жара – ожидаемая максимальная температура 35 – 36 градусов.

В ГУ МЧС напомнили, что в нашем регионе сейчас установлены максимальные уровни пожароопасности – 4-5 классов. В таких условиях пламя разгорается очень быстро. 27 июля пожарные с трудом справились с огнем на трех гектарах в районе Отрожки, сейчас они тушат лес за улицей Антонова-Овсеенко Коминтерновского района.

Спасатели призывают обращаться с огнем как можно осторожнее. И помнить, что сейчас нельзя разводить костры, если не хотите стать причиной пожара, последствия которого могут быть катастрофическими.

ИСТОЧНИК KP.RU