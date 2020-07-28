В Воронежской области ищут водителя, сбившего 11-летнего велосипедиста

28 Июль 2020 2020-07-28T11:31:37+03:00

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В Боброве в понедельник, 27 июля, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 11-летнего велосипедиста. Виновник ДТП даже не остановился и покинул место аварии. Ребенок получил различные травмы, но смог самостоятельно добраться в больницу, где ему оказали помощь.

Сейчас полицейские ищут водителя и просят всех, кто может помочь в этом, сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть ОБДПС УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам 8 (4732) 269-61-02, дежурную часть ОМВД России по Бобровскому району 8 (47350) 4-10-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU