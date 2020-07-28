2020-07-28T10:49:09+03:00
Происшествия

В Воронеже уволенный из автосалона менеджер на 220 тысяч облапошил доверчивого клиента

Владелец дорого авто заказал у него запчасти, но так их и не дождался
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемый ждет завершения расследования под подпиской о невыездеПодозреваемый ждет завершения расследования под подпиской о невыездеФото: из архива «КП»
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59-летний житель Нговоусманского района Воронежской области пару лет назад купил в автосалоне областного центра машину класса «люкс». Во время сделки познакомился с менеджером, который предложил свои услуги по поставке запчастей для авто по более низкой цене.

А в апреле этого года владельцу машины понадобились детали, тут он и вспомнил о работнике автосалона, решив воспользоваться его услугами. Менеджер с радостью согласился помочь, но при условии предоплаты. Ничего не подозревая, потерпевший перечислил ему на карту 220 тысяч рублей. После этого посредник начал всячески игнорировать покупателя, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, а позже его номер и вовсе стал недоступен. Поняв, что стал жертвой обмана, владелец авто братился с заявлением в полицию.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Под подозрение попал 33-летний мужчина, которого задержали на съемной квартире в Воронеже.

- Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление, в связи с тем, что его уволили с работы, поэтому ему требовались денежные средства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемый ждет завершения расследования под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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