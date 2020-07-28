Воронежцам покажут печатную машинку автора хроники «Денис Давыдов»

28 Июль 2020 2020-07-28T10:28:55+03:00

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30 июля музей имени Никитина открывает выставку «Быть и остаться». Экспозиция посвящена 120-летию известного писателя Николая Задонского, автора знаменитой исторической хроники «Денис Давыдов».

- В начале творческого пути литератор пробовал свои силы в поэзии и драматургии. На выставке представлено редкое издание первой пьесы Задонского «Деньги», вышедшее в 1924 году. Также в экспозицию вошли произведения, написанные в жанре исторической хроники. Среди них – первое издание романа «Денис Давыдов», книги «Жизнь Муравьева», «Внук декабриста», «Кондрат Булавин», «Смутная пора». Посетители увидят подлинные фотографии и документы из архива писателя. Особый интерес представляют предметы из рабочего кабинета Николая Задонского: печатная машинка, чернильница, часы-будильник и другие, - отметили в музее.

Выставка будет работать в здании Мещанской управы с 30 июля по 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU