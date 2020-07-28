Число жертв коронавируса в Воронежской области достигло 89 человек
За сутки скончался еще один пациент
фото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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По данным на утро 28 июля в Воронежской области скончался еще один – 89-ый -пациент с диагнозом «коронавирус». Общее количество больных коронавирусом достигло 10890 человек. Суточный прирост составил 87. По сравнению с предыдущим днем заболевших стало на два меньше. Статистика хоть и сокращается, но довольно медленными темпами.
Выздоровели к этому дню еще 159 воронежцев. Теперь победивших болезнь 10469 человек.
Напомним, накануне на карантин по коронавирусу закрыли целое село в Терновском районе. Там из 500 жителей заболели 29.
ИСТОЧНИК KP.RU