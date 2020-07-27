2020-07-27T20:06:37+03:00
Общество

Воронежский предприниматель отловил бездомных животных и отвез их в другой город

Мужчина взял за это деньги
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронеже в апреле этого года индивидуальный предприниматель и руководство АО «ВРМ» - Воронежский вагоноремонтный завод заключили договор об отлове собак на территории предприятия. Мужчине за это заплатили деньги. По закону, да и по совести он должен был всех пойманных 15 дворняжек передать в приюты для животных. Там барбосов бы вакцинировали от бешенства и иных заболеваний, стерилизовали и подыскали бы им любящих хозяев.

Но вместо этого предприниматель просто отвез животных в Нововоронеж и бросил там. За это мужчина попал в поле зрения Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры. По ее представлению предпринимателю все-таки придется устранить нарушения и впредь их не совершать. Собака человеку - друг, а человек собаке иногда зверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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