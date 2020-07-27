2020-07-27T19:27:23+03:00
Общество

Глава Воронежа Вадим Кстенин потребовал ускорить адаптацию тротуаров для маломобильных граждан

На эти цели в текущем году выделена беспрецедентная сумма
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Фото мэрии Воронежа.Фото мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 июля в администрации Воронежа мэр Вадим Кстенин провел оперативное совещание. На нем глава и его заместители обсудили текущие вопросы и запланировали важные работы на ближайшее будущее. Из текущих моментов в городе продолжают адаптировать тротуары для маломобильных граждан. Чтобы их прогулки были комфортными, где-то строят новые тротуары, где-то ремонтируют существующие, убирают резкие перепады, делают удобные съезды и прочее. В этом году по решению Вадима Кстенина на эти работы была выделена существенная сумма – более 113 миллионов рублей (для сравнения, в 2019-м – около 60 миллионов, в 2018-м – всего 20 миллионов). Удобные для маломобильных (а значит и для всех остальных граждан) тротуары появятся во всех шести районах города. Работы там предстоит очень много, и все нужно успеть, как приказал градоначальник, до наступления холодов. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский предприниматель отловил бездомных животных и отвез их в другой город
Глава Воронежа Вадим Кстенин потребовал ускорить адаптацию тротуаров для маломобильных граждан
В Воронежской области из-за коронавируса закрыли на карантин целое село
В Воронеже потратят еще 39 миллионов рублей на реконструкцию "Орленка"
В Нововоронеже сотрудница ломбарда прикарманила золото на 159 тысяч рублей
В Воронеже на месте многоэтажки появится сквер
В Воронеже эксперты назвали ТОП-5 самых высооплачиваемых вакансий июля
В Воронеже эвакуировали 21 машину, припаркованную на местах для инвалидов
В Воронеже этой ночью будут ремонтировать три улицы
В Воронежской области на проезд по трассе «Дон» с 28 июля будут действовать новые тарифы
В Воронеже еще одно общежитие закрыли на карантин из-за коронавируса
Воронежцев предупредили об обжигающем солнце
В Воронеже арестовали четырех мужчин по подозрению в убийстве сына армянского бизнесмена
С этой недели в Воронеже вновь будет работать праздничная иллюминация
В воронежском Центральном парке выкачают всю воду из местного водоема
В Воронеже могут появиться еще три стрит-арта уличного художника Яна Посадского
Эксперты оценили состояние Усманки на территории Воронежского заповедника
В машине воронежца нашли контрабандные сигареты на миллион рублей
В Воронежской области застройщики наконец-то проявили интерес к торгам по квартирам для детей-сирот
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии