Глава Воронежа Вадим Кстенин потребовал ускорить адаптацию тротуаров для маломобильных граждан

27 Июль 2020 2020-07-27T19:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 июля в администрации Воронежа мэр Вадим Кстенин провел оперативное совещание. На нем глава и его заместители обсудили текущие вопросы и запланировали важные работы на ближайшее будущее. Из текущих моментов в городе продолжают адаптировать тротуары для маломобильных граждан. Чтобы их прогулки были комфортными, где-то строят новые тротуары, где-то ремонтируют существующие, убирают резкие перепады, делают удобные съезды и прочее. В этом году по решению Вадима Кстенина на эти работы была выделена существенная сумма – более 113 миллионов рублей (для сравнения, в 2019-м – около 60 миллионов, в 2018-м – всего 20 миллионов). Удобные для маломобильных (а значит и для всех остальных граждан) тротуары появятся во всех шести районах города. Работы там предстоит очень много, и все нужно успеть, как приказал градоначальник, до наступления холодов. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU