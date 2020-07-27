В Воронеже потратят еще 39 миллионов рублей на реконструкцию "Орленка"

27 Июль 2020 2020-07-27T18:33:18+03:00

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В минувшую пятницу мэрия Воронежа разместила на сайте госзакупок электронный аукцион с ценой контракта в 39 миллионов рублей. На эти деньги в парке "Орленок" до конца ноября подрядчик должен провести озеленение, обустроить деревянные тротуары, установить скамейки и другие малые архитектурные формы, деревянный помост и другие работы.

Напомним, в мае администрация Воронежа разорвала контракт с подрядчиком, который не смог завершить проект из-за финансовых трудностей, возникших по вине коронавируса.

Новым подрядчиком стала Строительная компания «ВСБ». Она же занималась реконструкцией площади Победы. «ВСБ» согласилась произвести все необходимые работы за 128,5 миллионов. Она также должна завершить все к концу ноября. По проекту «Орленок» разделят на несколько тематических и функциональных зон: мемориальную, спортивную, рекреационную, зону фудкорта, арт-зону, общественную, площадку для выгула собак и большую детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU