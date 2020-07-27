2020-07-27T17:53:19+03:00
Общество

В Воронеже на месте многоэтажки появится сквер

Речь идет о скандальном участке на улице Генерала Лизюкова, 50а
Татьяна МИСТЮКОВА
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Макет будущего сквера. Предоставлено правительством Воронежской области.Макет будущего сквера. Предоставлено правительством Воронежской области.
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Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Александра Гусева с генеральным директором строительной компании «Квартал» Дмитрием Лукиновым. Сквер появится на ул. Генерала Лизюкова, 50а. Там чуть было не построили многоэтажку на месте путь и не самого ухоженного, но горячо любимого местными жителями сквера. Год назад небольшая группа их представителей вышла на пикет к правительству, протестуя против застройки. В итоге власти ее отменили.

Теперь на этом месте застройщик намерен создать обустроенный сквер, концепцию которого он уже согласовал с местными жителями. Сквер будет состоять из двух зон - активного и спокойного отдыха. В сквере могут появиться столы для пинг-понга, памп-трек, летняя площадка, кафетерий, интерактивные скульптуры, детская площадка, многолетние растения.

По словам губернатора, бюджет проекта могут составить средства областной или городской казны, взносы ТОСа и иные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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