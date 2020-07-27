В Воронежской области на проезд по трассе «Дон» с 28 июля будут действовать новые тарифы

27 Июль 2020 2020-07-27T16:35:13+03:00

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В государственной компании «Автодор» сообщили о введении с 28 июля по 31 октября сезонных тарифов на проезд по трассе «Дон». Дорожники отметили: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года они не изменились.

Проезд по всем платным участкам трассы «Дон» на легковой машине днем в ближайшие три месяца обойдется в 1730 рублей, по транспондеру T-pass — 1471 рубль. Водители, подключенные к программе лояльности и имеющие максимальную скидку 15%, проедут за 1250 рублей.

Цены повышают из-за сезонной загруженности трассы «Дон». По оценкам специалистов, в июле-августе трафик на ней возрастает до 50–59 тысяч машин в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU