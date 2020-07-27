2020-07-27T16:35:13+03:00
Общество

В Воронежской области на проезд по трассе «Дон» с 28 июля будут действовать новые тарифы

Цены повысят до 31 октября
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Пробки на трассе "Дон" летом возникают часто.Пробки на трассе "Дон" летом возникают часто.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В государственной компании «Автодор» сообщили о введении с 28 июля по 31 октября сезонных тарифов на проезд по трассе «Дон». Дорожники отметили: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года они не изменились.

Проезд по всем платным участкам трассы «Дон» на легковой машине днем в ближайшие три месяца обойдется в 1730 рублей, по транспондеру T-pass — 1471 рубль. Водители, подключенные к программе лояльности и имеющие максимальную скидку 15%, проедут за 1250 рублей.

Цены повышают из-за сезонной загруженности трассы «Дон». По оценкам специалистов, в июле-августе трафик на ней возрастает до 50–59 тысяч машин в сутки.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже эвакуировали 21 машину, припаркованную на местах для инвалидов
В Воронеже этой ночью будут ремонтировать три улицы
В Воронежской области на проезд по трассе «Дон» с 28 июля будут действовать новые тарифы
В Воронеже еще одно общежитие закрыли на карантин из-за коронавируса
Воронежцев предупредили об обжигающем солнце
В Воронеже арестовали четырех мужчин по подозрению в убийстве сына армянского бизнесмена
С этой недели в Воронеже вновь будет работать праздничная иллюминация
В воронежском Центральном парке выкачают всю воду из местного водоема
В Воронеже могут появиться еще три стрит-арта уличного художника Яна Посадского
Эксперты оценили состояние Усманки на территории Воронежского заповедника
В машине воронежца нашли контрабандные сигареты на миллион рублей
В Воронежской области застройщики наконец-то проявили интерес к торгам по квартирам для детей-сирот
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии