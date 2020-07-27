Воронежцев предупредили об обжигающем солнце
Индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных 7 баллов
Прятаться от солнца придется до четвергаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В течение трех дней наряду с жарой в Воронеже и области прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. По данным гидрометцентра России, он достигнет 7 баллов, что грозит ожогами и солнечными ударами. Поэтому до четверга не рекомендуется долго находиться на открытом солнце.
Кстати, во второй половине недели погоду резко изменит циклон с центром над северо-западом европейской части страны. С четверга пойдут грозовые дожди с ветром. А уже в пятницу заметно похолодает, до 20-23 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU