В воронежском Центральном парке выкачают всю воду из местного водоема

27 Июль 2020 2020-07-27T15:15:33+03:00

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Из искусственного водоема в сквере «У озера» на Ленинском проспекте откачали воду, убрали тину и водоросли со дна, а также отловили черепах и передали их в зоопарк, а рыб выпустили в водохранилище.

После завершения работ на Ленинском проспекте, планируется приступить к очистке искусственного водоема в воронежском Центральном парке. Там также должны вначале выловить всю рыбу и прочих обитателей и сохранить их, а потом выкачать воду. Об этом 27 июля заявил мэр Вадим Кстенин на оперативном совещании.

Ранее очистить водоем в Центральном парке пытались с помощью генератора озона - это агрегат для очистки водоема от нитчатых и сине-зеленых водорослей, которые сделали воду в пруду грязно-болотной из-за своего быстрого разрастания.

ИСТОЧНИК KP.RU