В машине воронежца нашли контрабандные сигареты на миллион рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T14:38:43+03:00

В автомобиле было более 7 тысяч пачек сигарет Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Он собирался из развести по магазинам Коминтерновского района

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В машине 39-летнего воронежца обнаружили более 7 тысяч пачек сигарет различных наименований без акцизных марок. Стоимость такой партии оценили более чем в 1 млн рублей. Задержанием занимались сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Воронежу.

Сигареты мужчина собирался поставить в розничные торговые точки в Коминтерновском районе Воронежа.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», - комментирую в ГУ МВД по Воронежской области.

Воронежцу грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU