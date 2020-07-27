2020-07-27T14:38:43+03:00
Происшествия

В машине воронежца нашли контрабандные сигареты на миллион рублей

Он собирался из развести по магазинам Коминтерновского района
Олег ИВАНОВ
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В автомобиле было более 7 тысяч пачек сигаретВ автомобиле было более 7 тысяч пачек сигаретФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В машине 39-летнего воронежца обнаружили более 7 тысяч пачек сигарет различных наименований без акцизных марок. Стоимость такой партии оценили более чем в 1 млн рублей. Задержанием занимались сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Воронежу.

Сигареты мужчина собирался поставить в розничные торговые точки в Коминтерновском районе Воронежа.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», - комментирую в ГУ МВД по Воронежской области.

Воронежцу грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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