В машине воронежца нашли контрабандные сигареты на миллион рублей
В машине 39-летнего воронежца обнаружили более 7 тысяч пачек сигарет различных наименований без акцизных марок. Стоимость такой партии оценили более чем в 1 млн рублей. Задержанием занимались сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Воронежу.
Сигареты мужчина собирался поставить в розничные торговые точки в Коминтерновском районе Воронежа.
- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», - комментирую в ГУ МВД по Воронежской области.
Воронежцу грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU