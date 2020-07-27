Воронежец нашел в пригородном лесу на дереве … зеркало

27 Июль 2020 2020-07-27T13:55:35+03:00

Кто и для чего принес предмет домашнего интерьера – загадка

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Во время пешей прогулки по лесу вблизи Северного микрорайона, житель Воронежа неожиданно наткнулся на … зеркало. Оно висело на стволе дерева вдали от жилья. Кто и для чего принес предмет интерьера в такую глушь, остается только гадать.

- Путешествую по лесам достаточно и видел многое, но зеркало в лесу встречаю впервые. Повесили, чтоб смотрелись наши стройные и красивые берёзки? – рассказал Юрий Черненко.

Можно предположить, что кто-то использовал зеркало для создания необычных оптических эффектов для фотосессии. Или для проведения магического ритуала?

Но гораздо чаще воронежцы привозят в пригородные леса строительный и бытовой мусор. Со временем лесополосы на окраинах превращаются в настоящие свалки.

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ИСТОЧНИК KP.RU