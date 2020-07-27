Владимир Нетёсов: «Перед депутатами стоит задача максимально оперативного реагирования на обращения воронежцев»
В первом полугодии 2020 года к депутатам областной Думы обратились более 1300 избирателей
.
Изменить размер текста:
В первом полугодии 2020 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступило более 1300 обращений граждан, из которых более 500 – в письменном виде. Обращения поступали в Воронежскую областную Думу, общественную приемную «Единой России» и приемные в избирательных округах, а также по почте.
ИСТОЧНИК KP.RU