Владимир Нетёсов: «Перед депутатами стоит задача максимально оперативного реагирования на обращения воронежцев»

27 Июль 2020 2020-07-27T12:25:59+03:00

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В первом полугодии 2020 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступило более 1300 обращений граждан, из которых более 500 – в письменном виде. Обращения поступали в Воронежскую областную Думу, общественную приемную «Единой России» и приемные в избирательных округах, а также по почте.

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ИСТОЧНИК KP.RU