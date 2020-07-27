2020-07-27T09:58:04+03:00
Происшествия

Утром в Воронеже оцепили остановку «Улица Димитрова» из-за подозрительного красного рюкзака

Местные жители вызвали спасателей и полицейских
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К счастью, тревога оказалась ложнойК счастью, тревога оказалась ложнойФото: СОЦСЕТИ
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Воронежцы 27 июля опубликовали фото оцепленной остановки общественного транспорта «Улица Димитрова». Павильон перетянули лентой. По словам очевидцев, ранним утром на одинокой скамейке оказался красный рюкзак, что и стало причиной для вызова спасателей и полицейских.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 7.11 от граждан поступили сообщения об обнаружении бесхозного предмета. После проверки оказалось, что внутри только личные вещи. Вероятно, кто-то сильно спешил на автобус, и попросту забыл сумку. Так что тревога, к счастью, была ложной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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