Утром в Воронеже оцепили остановку «Улица Димитрова» из-за подозрительного красного рюкзака

27 Июль 2020 2020-07-27T09:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы 27 июля опубликовали фото оцепленной остановки общественного транспорта «Улица Димитрова». Павильон перетянули лентой. По словам очевидцев, ранним утром на одинокой скамейке оказался красный рюкзак, что и стало причиной для вызова спасателей и полицейских.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 7.11 от граждан поступили сообщения об обнаружении бесхозного предмета. После проверки оказалось, что внутри только личные вещи. Вероятно, кто-то сильно спешил на автобус, и попросту забыл сумку. Так что тревога, к счастью, была ложной.

ИСТОЧНИК KP.RU