2020-07-27T08:55:00+03:00
Общество

На ремонт моста в Воронежской области планируют выделить до 184,5 млн рублей

В эту сумму включены не только дорожные работы, но и, например, платежи за ущерб рыбному хозяйству
Олег ИВАНОВ
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До 3 августа ищут подрядчика на ремонт моста на км 27+624 автомобильной дороги «Елань-Колено - Воробьевка» в Новохоперском районе Воронежской области. Начальная она же максимальная стоимость контракта - 184,5 млн рублей. Победителя объявят уже 5 августа.

В документации на сайте госзакупок говорится, что департамент дорожной деятельности Воронежской области планирует в 2020 году выделить на работы примерно 19,9 млн, а уже в 2021-ом остальную сумму - около 164,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит до 1 декабря 2021 года восстановить участок трассы, который с учетом подходов составляет 260 м. Также нужно сделать пункты геодезических сетей. В обозначенную в контракте сумму будут заранее включены платежи за ущерб рыбному хозяйству, электроэнергию от передвижных электростанций, перевозку, утилизацию материалов и даже негативное воздействие на атмосферный воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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