Воронежский двигатель кинул в небо 2,5 тонны грузов для международной космической станции

26 Июль 2020 2020-07-26T18:28:14+03:00

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23 июля в 17.26 с космодрома Байконур в Казахстане отправили в небо ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Конечной целью была международная космическая станция (МКС). На расчетную орбиту грузовой корабль отправил кислородно-керосиновый двигатель, разработанный в Воронежском центре ракетного двигателестроения, образовавшемся после объединения мехзавода и КБХА.

Стыковка «Прогресс МС-15» с международной станцией прошла успешно. Космонавты получили приборы, необходимые для поддержания полета МКС в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований . Общая масса доставленного груза - более 2,5 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU