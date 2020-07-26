Воронежцы могут прилететь из Франции в Россию на рейсе из Ниццы

26 Июль 2020 2020-07-26T17:22:32+03:00

На самолете из Ниццы наши земляки могут вернуться на родину. Фото: Евгения ГУСЕВА

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1 августа в Москву вылетит авиарейс из Ниццы. Самолет возьмет курс на столицу России в 15.25 по местному времени. На борту могут вернуться на родину наши соотечественники. Об этом сообщили на странице посольства России во Франции в Фейсбуке.

На борту лайнера зарезервированы места для жителей более чем 20 российских регионов, в том числе и для туристов (либо людей, оказавшихся во Франции по иной причине) из Воронежской области.

Напомним, что не остался в стороне от вызова россиян и воронежский аэропорт. Воздушные ворота столицы Черноземья, в частности, принимали рейсы из Таиланда и Армении.

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ИСТОЧНИК KP.RU