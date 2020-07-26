В Воронеже грузовик перекрыл дорогу в гаражном кооперативе

26 Июль 2020 2020-07-26T17:10:49+03:00

Грузовик припарковался возле гаражей, и уже двое суток его никто не убирает. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Владелец оставил телефон, но по нему мужчина ответил, что свою машину… потерял

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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали пост, в котором говорится, что в гаражном кооперативе во дворе дома № 7/2 на улице Циолковского грузовик уже двое суток закрывает въезд в четыре гаража. На фото кажется, что место для заезда есть, но для разворота, чтобы поставить машину, его, действительно, мало. Так что владельцам авто пришлось бы сильно рисковать зацепить железную махину.

Любопытно, что автор поста, пожелавший остаться анонимным, заявил, что звонил по оставленному на боковом стекле грузовика телефону. И получил ответ хозяина машины, что он сам машину потерял. И даже после того, как ему сообщили ее координаты, так на улице Циолковского и не появился.

Автор поста заявил, что через службу 112 подавал заявку в ГИБДД, однако грузовик так никто и не забрал. А телефон хозяина крупногабаритной машины теперь стал недоступен.

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ИСТОЧНИК KP.RU