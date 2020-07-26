Воронежцев на рабочей неделе ждет сильная жара

26 Июль 2020 2020-07-26T14:23:15+03:00

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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на большую часть предстоящей рабочей недели. Очевидно, что относительная прохлада, пришедшая к нам с севера со стороны Москвы, закончилась. Несмотря на то, что скоро уже август, в Воронежскую область вместе с воздушными потока с востока возвращается сильная жара. Сколько она продлится, пока неясно.

В ночь на понедельник, 27 июля, подует восточный ветер. Синоптики ожидают пасмурную погоду при +14 градусах. Днем солнце будет то прятаться за облака, то снова появляться. Метеорологи обещают жару в 30 градусов.

Ночью во вторник, 28 июля, будет примерно такая же погода, что и сутки назад, - пасмурно при +15 градусах. А днем будет то же самое, что 27 июля – жара +30 при переменной облачности.

Ночь на среду, 29 июля, ожидается пасмурной при +16 градусах. Днем обещают жару до 32, при этом ветер сменится на юго-западный. Снова на солнце будут набегать облака.

В ночь на четверг, 30 июля, снова пасмурно, но уже при +17 градусах. Днем возможна гроза, температура при этом подскочит до +33.

ИСТОЧНИК KP.RU