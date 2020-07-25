В Воронежской области на дороге сгорел ВАЗ 2115

25 Июль 2020 2020-07-25T18:16:15+03:00

Все то. что осталось от "пятнадцатой". Фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

Сегодня пожарным пришлось тушить ВАЗ 2115. Машина загорелась в 14.30 на дороге Богучар-Кантемировка в Кантемировском района. В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что в тушении возгорания принимали участие четыре человека и одна единица техники. К сожалению, спасти машину они не смогли. В 14.44 пожар удалось потушить, но за какие-то минуты огонь превратил пятнадцатую в груду железа.

А этой ночью в Коминтерновском районе Воронежа горел ВАЗ 2199. На тушение машины тоже выезжали пожарные. На этот раз машину они успели отбить от огня. Однако ремонт авто влетит его владельцу "в копеечку" - пламя повредило моторный отсек машины.

К счастью, в обоих случаях никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU