В Воронежской области на дороге сгорел ВАЗ 2115
Сегодня пожарным пришлось тушить ВАЗ 2115. Машина загорелась в 14.30 на дороге Богучар-Кантемировка в Кантемировском района. В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что в тушении возгорания принимали участие четыре человека и одна единица техники. К сожалению, спасти машину они не смогли. В 14.44 пожар удалось потушить, но за какие-то минуты огонь превратил пятнадцатую в груду железа.
А этой ночью в Коминтерновском районе Воронежа горел ВАЗ 2199. На тушение машины тоже выезжали пожарные. На этот раз машину они успели отбить от огня. Однако ремонт авто влетит его владельцу "в копеечку" - пламя повредило моторный отсек машины.
К счастью, в обоих случаях никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU