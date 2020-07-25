В Воронеже пропала женщина, страдающая дезориентацией
Вчера в Воронеже пропала 37-летняя Татьяна Гридина. Последний раз женщину видели на улице Теплоэнергетиков. Она была одета в черную кофту, черную юбку, на ногах - белые кеды. С собой у Татьяны была хозяйственная сумка с продуктами.
Приметы женщины: рост 1,7 м, имеет плотное телосложение, черные глаза, темные волосы до плеч. Речь ее неразборчива. Также сообщается, что она нуждается в медицинской помощи и страдает дезориентацией в пространстве.
К поискам жительницы Воронежа подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Черноземье". Всем, кто ее видел или обладает нужной информацией, просьбы позвонить по телефону +79601319708.
Также волонтеры ищут пропавшего в Воронеже 14-летнего подростка в белой футболке с надписью "Next".
ИСТОЧНИК KP.RU