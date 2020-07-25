В Воронеже пропала женщина, страдающая дезориентацией

25 Июль 2020 2020-07-25T16:56:28+03:00

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Вчера в Воронеже пропала 37-летняя Татьяна Гридина. Последний раз женщину видели на улице Теплоэнергетиков. Она была одета в черную кофту, черную юбку, на ногах - белые кеды. С собой у Татьяны была хозяйственная сумка с продуктами.

Приметы женщины: рост 1,7 м, имеет плотное телосложение, черные глаза, темные волосы до плеч. Речь ее неразборчива. Также сообщается, что она нуждается в медицинской помощи и страдает дезориентацией в пространстве.

К поискам жительницы Воронежа подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Черноземье". Всем, кто ее видел или обладает нужной информацией, просьбы позвонить по телефону +79601319708.

Также волонтеры ищут пропавшего в Воронеже 14-летнего подростка в белой футболке с надписью "Next".

ИСТОЧНИК KP.RU