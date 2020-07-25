В Воронеже пропал 14-летний подросток в белой футболке с надписью Next
Его ищут уже два дня
Предоставлено поисково-спасательным отрядом "Черноземье".
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В Воронеже ищут сбежавшего из дома 14-летнего Дмитрия Калюжного. Парень пропал еще 23 июля примерно в 16.30 из дома №60а на улице Богдана Хмельницкого.
Он был одет в белую футболку с надписью "Next", темно-синие джинсы, черную кепку, на ногах у него были черные кроссовки.
На вид подростку 15 лет, его рост - 1,7 м, он худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы. К его обнаружению подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Черноземье". Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру +79601319708.
ИСТОЧНИК KP.RU