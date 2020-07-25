2020-07-25T11:03:21+03:00
Общество

В Воронежской области построят еще один платный участок на М-4 "Дон"

Его протяженность составит 62 км и начнется сразу после обхода Лосево
Татьяна МИСТЮКОВА
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Госкомпания "Автодор" объявила конкурс на ремонт еще одного участка трассы М-4 "Дон" на территории Воронежской области. Речь идет об 715-777 км. Начинается участок сразу после обхода Лосево, который недавно открыли, у села Осетровка и заканчивается у села Батовка. То есть проходит по территории Верхнемамонского и Богучарского районов. Реконструкция 62 км дороги обойдется более чем в 16 миллиардов рублей. После того, как работы закончатся (июль 2023 года), этот участок сделают платным.

Дорога будет состоять из четырех полос с пятиметровой разделительной полосой, а расчетную скорость на ней сделают 120 км в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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