В Воронежской области на 25 июля коронавирус подтвердился еще у 99 человек

25 Июль 2020 2020-07-25T10:02:02+03:00

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В Воронежской области постепенно сравниваются цифры по количеству заболевших и выздоровевших.

Так, на субботу 25 июля, COVID-19 подтвердился еще у 99 человек. Таким образом, общее число подхвативших инфекцию составило 10623.

За те же сутки выздоровели 211 человек, а всего с начала эпидемии - 10257. К счастью, вчерашний день не принес новых жертв от ковида. Их на 25 июля зарегистрировано 88.

Улучшение эпидемиологической ситуации позволило губернатору 23 июля снять в регионе еще ряд ограничений. Региональные власти разрешили посещать игры на открытых стадионах и отменили обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. В первом случае к заполняемости спортобъектов предъявляется ряд требований, а соблюдение самоизоляции людей из группы риска носит уже рекомендательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU