Парень из Воронежской область, которого ребенком забрали у матери, уже несколько лет добивается своего жилья
20 лет назад, в 2000 году, суд лишил родительских прав мать тогда еще 4-летнего жителя Поворинского района. Об отце ребенка было известно немногое и только со слов самой женщины. Над 4-летним мальчиком было назначено опекунство.
Сейчас парню уже 23 года. Но несмотря на то, что парень остался без родителей, жилья ему не предоставили. Сейчас молодой человек живет в Саратове в съемном доме. При этом он все же зарегистрирован в одном из домов Поворинского района, вот только этот «дом» признан непригодным для проживания.
В 2012 году департамент труда и соцзащиты Воронежской области поставил юношу на учет в качестве нуждающегося в представлении жилья. Однако прошло восемь лет но дело с мертвой точки не сдвинулось.
Поворинский межрайонный прокурор направил в Ленинский суд Воронежа иск о возложении обязанности на департамент соцзащиты принять решение о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилья.
Кроме того, суд может обязать департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области заключить с парнем договор найма на квартиру.
ИСТОЧНИК KP.RU