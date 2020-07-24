2020-07-24T20:45:48+03:00
Общество

Парень из Воронежской область, которого ребенком забрали у матери, уже несколько лет добивается своего жилья

Пока же он живет в Самаре на съемной квартире
Олег ИВАНОВ
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20 лет назад, в 2000 году, суд лишил родительских прав мать тогда еще 4-летнего жителя Поворинского района. Об отце ребенка было известно немногое и только со слов самой женщины. Над 4-летним мальчиком было назначено опекунство.

Сейчас парню уже 23 года. Но несмотря на то, что парень остался без родителей, жилья ему не предоставили. Сейчас молодой человек живет в Саратове в съемном доме. При этом он все же зарегистрирован в одном из домов Поворинского района, вот только этот «дом» признан непригодным для проживания.

В 2012 году департамент труда и соцзащиты Воронежской области поставил юношу на учет в качестве нуждающегося в представлении жилья. Однако прошло восемь лет но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Поворинский межрайонный прокурор направил в Ленинский суд Воронежа иск о возложении обязанности на департамент соцзащиты принять решение о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилья.

Кроме того, суд может обязать департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области заключить с парнем договор найма на квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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