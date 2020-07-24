В одном из районов Воронежа отремонтировали шесть остановок общественного транспорта
Всего же предстоит обновить 13 остановочных павильонов
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В Железнодорожном районе Воронежа продолжается ремонт и восстановление пострадавших от вандалов остановочных павильонов. Аварийные конструкции приходится демонтировать и ставить новые. Местный комбинат благоустройства планирует обновить 13 объектов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, к 24 июля павильоны отремонтированы на следующих остановках: «ул. Гринько», «Малая Заячья поляна», «Большая Заячья поляна», «Больница Электроника», «ул. Пятилетки», «Репное».
ИСТОЧНИК KP.RU