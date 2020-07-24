2020-07-24T17:47:13+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить водителя маршрутного автобуса, из-за которого сильно пострадала женщина

Мужчина решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора
Олег ИВАНОВ
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего воронежца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 19 августа 2019 примерно в 20:48 он ехал на автобусе «ПАЗ» по Ленинскому проспекту в направлении улицы Арзамасская. Водитель держался левой полосы. Скорость была около 60 км/ч.

Однако водитель почему-то выехал на красный сигнал светофора на перекресток Ленинского проспекта и улицы Брусилова. Может, думал, что успеет проскочить. Но в итоге влетел в автомобиль Suzuki SX4. Кроссовером управляла 51-летняя местная жительница. Она поворачивала на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП водителю Suzuki SX4 были причинены телесные повреждения, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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